La vita di Tullio Colsalvatico in una mostra tra foto e letteratura

Conoscere la storia del proprio paese attraverso l’opera e le testimonianze di vita di un illustre concittadino, che ha amato e dato lustro alla propria terra. Con questo scopo gli alunni della scuola primaria di Camporotondo di Fiastrone hanno lavorato durante l’anno al progetto "Sulle impronte di Tullio Colsalvatico", poeta e scrittore di fama internazionale che, per aver salvato la vita nella prima metà degli anni Quaranta a decine di ebrei, è stato insignito post-mortem dell’onorificenza di "Giusto fra le Nazioni". Il lavoro svolto da alunni e insegnanti di Camporotondo fa parte di un progetto più ampio, "Piccole scuole in cammino"; l’ultima fase è la mostra fotografica-letteraria itinerante che, partendo dal "Giardino dei Giusti" intitolato proprio a Colsalvatico (1901-1980), si snoda per le vie del centro abitato di Camporotondo. Questa sarà inaugurata domani alle 18. Realizzata attraverso pannelli di grande formato destinati a rimanere permanentemente esposti, propone fotografie d’epoca in grado di testimoniare l’opera di Colsalvatico e i suoi legami con il paese natale, che ha ispirato molte delle sue poesie e dei suoi racconti.