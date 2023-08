La ztl è realtà: "Migliora la qualità della vita"

di Antonio Tubaldi

Possono stare tranquilli tutti gli automobilisti che nei giorni scorsi, inavvertitamente, sono entrati nei nuovi varchi ztl di via Primo Luglio e di via Porta Nuova in orari non consentiti, perché a casa non giungerà nessuna multa. Infatti l’amministrazione comunale informa che questi nuovi varchi entrano ufficialmente in vigore solo da oggi. Solo il varco di Porta Marina era in funzione e poteva registrare eventuali infrazioni al codice della strada, perché quest’ultimo non ha subito modifiche. Insomma, quello dei giorni scorsi era solo da considerare come un periodo di sperimentazione del funzionamento della nuova segnaletica e dei display luminosi anche se nessuno da palazzo ha ritenuto di farlo sapere con un comunicato o con i soliti avvisi sui social ufficiali, evitando di generare inutile ansia fra gli utenti più sensibili. I varchi di nuova generazione – ora fa sapere il Comune – sono posizionati all’ingresso Porta Marina, all’ingresso di via Primo Luglio e all’ingresso di Porta Nuova, e consentiranno di effettuare un controllo degli accessi nei giorni e negli orari in cui sarà attiva la ztl". Colta nel vivo dalle numerose proteste dei cittadini e di alcune forze politiche che non hanno compreso a pieno le ragioni di una ztl di tutto il centro storico nell’orario meridiano dalle 13 alle 15, ad eccezione di via Roma che scatta alle 11, nel comunicato si elencano le varie motivazioni. Innanzitutto si afferma "è nostra intenzione migliorare la qualità della vita dei residenti, valorizzare il patrimonio storico-culturale e promuovere uno stile di vita sostenibile". Riducendo così il traffico, si legge, "si renderebbe l’aria più pulita e verrebbe preservata la salute di tutti, soprattutto delle persone più vulnerabili come anziani e bambini". Oltre alla salute del cittadino, la ztl anche se limitata di giorno a due ore contribuirebbe a tutelare si legge ancora nella nota del Comune, il patrimonio storico-culturale "riducendo l’usura provocata dal passaggio continuo di veicoli, e l’inquinamento dei pregiati edifici accanto a quello acustico". Non solo, si incentiva l’uso di mezzi di trasporto alternativi come la bicicletta, i mezzi pubblici o la camminata a piedi, assicurando nello stesso tempo "maggiore sicurezza ai pedoni e ai ciclisti in transito nelle vie del centro". Infine "nelle città in cui è stata introdotta la ztl si è riscontrato un aumento dell’afflusso di turisti e di attività commerciali locali. I visitatori spesso preferiscono passeggiare in aree pedonali, dove possono godere di un’atmosfera tranquilla e di negozi e punti di ristoro caratteristici".