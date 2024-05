Laboratorio di comunità, il volume sulle tessitrici di Loreta Minutilli

Domani alle 17 al Museo della tessitura-La tela, all’interno del progetto "Laboratorio di comunità", verrà presentato il libro di Loreta Minutilli (foto) "Le tessitrici - Mitologia dell’informatica", Effequ edizioni. Quello trattato nel libro è argomento particolarmente caro alle artigiane tessitrici e fondatrici del Museo – Patrizia Ginesi e Maria Giovanna Varagona –, in quanto si parlerà di tessitrici mitologiche e telaio, prima tecnologia che ha segnato il cammino dell’umanità. La giovane scienziata e scrittrice Minutilli ha dato voce, con questo libro, al contributo fondamentale delle donne nella scienza attraverso un insolito racconto tra passato e presente, lanciando una trama di congiunzione tra scienza, tecnologia e genere. Una storia appassionante in cui verrà spiegato come tutto abbia avuto inizio da un telaio. Durante il pomeriggio si leggerà dei miti delle donne greche che usavano l’arte della tessitura per trovare soluzioni a problemi scomodi, ma anche di storia dell’informatica e invenzione dei primi computer il cui funzionamento fu ispirato al meccanismo a schede perforate del telaio Jacquard. L’appuntamento sarà presentato da Massimo Costantini responsabile dell’associazione Arti e Mestieri. Ninfa Contigiani, docente dell’Università di Macerata, intervisterà l’astrofisica e autrice.