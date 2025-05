L’Acm in supporto dei locali per la Siae

L’associazione commercianti Macerata si occuperà del permesso Siae al posto del Comune per i locali che faranno musica durante la festa dell’Europa, in programma da dopodomani a sabato. "La decisione di snellire le procedure – spiega il presidente Paolo Perini – è stata presa per agevolare i commercianti che coloreranno con eventi musicali questa festa che è e deve rimanere di tutti. L’Acm parteciperà con una quota economica per abbassare ancora i costi. Il nostro scopo è lavorare per i commercianti, ma anche per rendere un servizio alla città. Più commercianti aderiscono e minore sarà la quota pro capite. È importante ideare di volta in volta servizi che possano ricadere positivamente su tutta la comunità".