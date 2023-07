Ladri acrobati al Brico di Loreto, sfondata una parete e rubati i soldi

Si sono calati dalla finestra del tetto e poi sono riusciti a fare irruzione, a tarda ora, all’interno del centro commerciale. Così, una volta entrati, hanno sfondato la parete dei bagni e sono arrivati dritti alla cassaforte, rubando poco più di mille euro. Questo il raid che si è consumato nella notte tra venerdì e sabato al "Brico Io" di via Pizzardeto, al confine tra Porto Recanati e Loreto, e cioè nel negozio che vende attrezzi di ogni genere tra falegnameria, giardinaggio ed edilizia. Ad agire, quasi sicuramente, una banda di ladri professionisti. Per prima cosa, i balordi hanno forzato la vetrata della finestra e si sono introdotti nell’area bagno clienti, in modo da evitare che scattasse il sistema di allarme privato, installato nel reparto dei magazzini. A quel punto hanno rotto il muro in cartongesso e sono entrati nel bagno delle donne. E da lì hanno fatto lo stesso, per poi creare un altro pertugio fino alla stanza dove sono presenti le due casseforti. Senza troppi complimenti, hanno in breve spostato e forzato la cassaforte più piccola, usando un piede di porco e altri attrezzi da scasso che avevano poco prima arraffato tra scaffali del negozio. Dopo averla aperta, in quattro e quattr’otto sono riusciti a trafugare circa mille euro, una somma riconducibile al fondo cassa del centro commerciale. Mentre la cassaforte più grande non è stato nemmeno toccata dai balordi. Il titolare e i dipendenti del "Brico Io" si sono accorti del furto soltanto la mattina dopo, quando hanno aperto la saracinesca per iniziare il proprio turno di lavoro, ma hanno presto notato tutto il disordine dentro al negozio. La scia dei danni che i malviventi hanno lasciati è nettamente superiore, in termini economici, alla quantità dei soldi rubati. Sul posto sono stati chiamati i carabinieri della caserma di Loreto, che hanno svolto il sopralluogo. Successivamente, il titolare ha sporto formale denuncia per il furto subito. I militari dell’Arma stanno conducendo le indagini e da indiscrezioni pare ci sia lo zampino di una banda, composta da almeno tre persone, che si sarebbe ben informata prima di mettere a segno il colpo.

g. g.