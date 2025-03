Ladri in azione in due case. Nel mirino pure un negozio

Topi d’appartamento hanno tentato di intrufolarsi in due case del quartiere Montarice a Porto Recanati, dopo aver forzato le rispettive finestre con un piede di porco. Mentre in un negozio d’abbigliamento si è fatta viva una ladruncola che ha rubato dagli scaffali un intimo da donna. Su questi fatti indagano ora i carabinieri della caserma di Porto Recanati. I malviventi sono entrati in azione nella nottata tra giovedì e venerdì. Poco dopo la mezzanotte, la banda di ladri è salita sul tetto di una villetta situata a Montarice, nella quale abita una donna di origini straniere. Con degli arnesi da scasso hanno manomesso le persiane in ferro di una finestra. Ma nel frattempo lei si è accorta di quello che stava succedendo e ha urlato, facendo fuggire i balordi. A quel punto ha allertato i carabinieri della Compagnia di Civitanova.

Poco prima i ladri avevano cercato di colpire un’altra abitazione della zona, sempre con lo stesso modus operandi. In quei momenti concitati, diversi residenti sono stati svegliati nel cuore della notte da strani rumori metallici. Al momento sono in corso gli accertamenti dei militari dell’Arma per risalire alla banda di malfattori.

Invece, sabato pomeriggio, una donna si è diretta nel negozio Intimissimi di corso Matteotti. Senza farsi vedere dalle commesse, ha allungato la mano per prendere un completo intimo in esposizione e metterlo nella borsetta. Poi, facendo finta di nulla, è uscita. Ma è stata ripresa della telecamere di videosorveglianza del locale e le dipendenti hanno chiamato i carabinieri di Porto Recanati.

Infine un altro episodio di cronaca risalente a giovedì scorso, verso le 18.30, quando due trentenni del posto se le sono date di santa ragione davanti a un bar del centro, rifilandosi schiaffi e pugni. Una scena di violenza – l’ultima di una serie nelle ultime settimane – che è stata vista da tanti passanti e, secondo i primi accertamenti, potrebbe essere nata per motivi legati allo spaccio di droga.