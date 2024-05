Ladri in azione nella sede della Cisl. Scappano all’arrivo dei carabineri

Una coppia di ladri si è intrufolata nottetempo nella sede della Cgil, lungo la strada Statale, usando poi un frullino per tentare di scassinare la cassaforte. Peccato per loro che ad accorgersi di quanto stava succedendo è stato Vitangelo Sampaolo, volontario del sindacato e residente al piano superiore di quel palazzo in viale Gramsci. Così ha subito allertato i carabinieri. E sul posto è intervenuta prontamente una pattuglia che ha messo in fuga i malviventi, i quali non sono riusciti ad aprire la cassaforte e anzi hanno arraffato appena pochi spicci. L’episodio si è registrato nella notte tra mercoledì e ieri, a Porto Recanati. "Intorno alle 4.15, mi sono svegliato perché sentivo dei rumori strani – racconta Sampaolo –. Perciò mi sono affacciato dal balcone e, guardando in basso, ho visto delle scintille provenire dalla finestra di uno degli uffici della Cgil. Immediatamente ho realizzato che dei balordi stavano usando un frullino per aprire la cassaforte, con dentro diversi soldi. Allora ho chiamato i carabinieri". Pochi minuti dopo è giunta la pattuglia della caserma di Porto Recanati. "Mentre i carabinieri stavano entrando con le torce in mano – prosegue Sampaolo -, i ladri sono scappati verso sud. Però sono stati visti da mio moglie e lei, in preda al panico, si è messa a gridare. A quel punto sono rientrati nella sede della Cgil, per poi scappare da una finestra che si trova a nord, da dove erano entrati pochi minuti prima, forzando la persiana". Ma alla fine è stato provvidenziale l’arrivo dei carabinieri, perché i balordi non hanno fatto in tempo ad aprire la cassaforte. "Si sono portati via solo 250 euro di spicci, trovati in qualche cassetto – sottolinea Sampaolo –. I militari hanno ritrovato uno zainetto e il frullino che avevano i ladri, entrambi col volto coperto e probabilmente giovani visto che erano molto agili. Ovviamente, ho sporto denuncia".