L’amore e le difficoltà dell’Alzheimer

Al Piermarini di Matelica il debutto del nuovo spettacolo di Paola Giorgi, "Intorno al vuoto". In scena stasera alle 21.15 e sarà l’ultimo appuntamento, fuori abbonamento, della stagione realizzata dal Comune con l’Amat e il contributo del Ministero della Cultura e della Regione. È incentrato sul tema dell’Alzheimer, una vera e propria sfida dell’attrice marchigiana di portare in palcoscenico un argomento delicato e difficile, con l’obiettivo di sensibilizzare il grande pubblico attraverso quella che è la funzione sociale ed etica del teatro. Una vera e propria operazione di welfare culturale. Ci sono voluti due anni di lavoro, in collaborazione con Saverio Marconi e presenta una squadra di grandi professionisti: Gianluigi Fogacci e Fabiana Pesce, co-protagonisti insieme a Giorgi, Giampiero Rappa che firma la regia. La produzione dello spettacolo è di Bottega Teatro Marche, compagnia indipendente marchigiana guidata da Agnese Paolucci, figlia d’arte di Tommaso, in co-produzione con il prestigioso Tieffe Teatro di Milano. Lo spettacolo non ha la pretesa di raccontare la malattia, bensì le persone che si trovano ad affrontarla: malati, ma anche e soprattutto famiglie e caregivers, ancora lasciati troppo spesso soli e senza adeguate reti socio-assistenziali di supporto di fronte alla voragine dell’Alzheimer. ’Intorno al vuoto’ è, principalmente, una grande storia di amore e consapevolezza, che punta all’obiettivo ambizioso di creare anche tanta bellezza, sia pure di fronte ad un tema drammatico. Una storia dove non ci sono buoni e cattivi, ma dove è vero tutto e il suo contrario: c’è grande amore ma ci sono anche le contraddizioni dei personaggi, che vedono loro malgrado la vita destrutturata pezzo per pezzo a partire dalle parole scelte dall’autrice Benedetta Nicoletti per raccontare questa storia tutta giocata "per sottrazione".