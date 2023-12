L’appello di Piccini:: "Chiamate raddoppiate, servono forze nuove"

Nel successo della prima "Festa del volontario", organizzata dall’associazione "Gli scoiattoli" di Apiro nella frazione Villa Torre di Cingoli, è risaltata la benemerita attività delle forze impegnate nei contigui territori di Apiro, Cingoli, Cupramontana, Poggio San Vicino, San Severino Marche e Staffolo. Con i rispettivi gruppi della Protezione civile, hanno partecipato all’iniziativa l’associazione di pubblica assistenza Piros apirana, le rappresentanze dell’Avis, dell’Unitalsi, della Croce rossa, della Croce verde cuprense, gli effettivi del distaccamento dei vigili del fuoco volontari di Apiro che ha in organico venti unità operative. Andrea Piccini, capo del distaccamento, ha evidenziato il consuntivo degli interventi effettuati durante quest’anno, compresi quelli eseguiti negli ultimi giorni in seguito ai danni provocati dal forte vento. "Rispetto ai quasi 150 riferiti al 2022 – ha precisato Piccini – in pratica è raddoppiato il numero degli interventi che, dal 1° gennaio, finora sono stati 290. È quanto mai necessario l’apporto di forze nuove: ci rivolgiamo ai sindaci affinché facciano opera di sensibilizzazione in modo che il nostro distaccamento possa giovarsi di un’aggregazione che permetta di aumentare la disponibilità individuale".

Gianfilippo Centanni