L’arcivescovo incontra i fidanzati

"La bellezza del Sempre per sempre" è il titolo dell’incontro diocesano dell’arcivescovo Rocco Pennacchio (foto) con le coppie di fidanzati che si preparano al matrimonio cristiano, in programma domani, dalle ore 15.30, al Centro pastorale San Giuseppe di Corridonia. Organizzato dall’Ufficio diocesano per la pastorale della famiglia, l’incontro dell’arcivescovo con i fidanzati è ormai un appuntamento fisso da anni. "Ogni volta si dimostra un’occasione bella ed interessante di formazione e di comunione - spiegano gli organizzatori - una speciale tappa per crescere come coppia e come comunità ecclesiale".