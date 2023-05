L’assessore Aloisi: "L’ufficio tributi gestirà pure le pratiche ordinarie"

All’ultimo Consiglio comunale di Tolentino l’assessore al bilancio Diego Aloisi è intervenuto sull’ufficio tributi. "Lo stiamo riorganizzando: la cooperativa (che già effettua accertamento e riscossione) avrà anche la gestione ordinaria, così da gestire l’intera attività, ottenere economie e non duplicare i controlli – ha affermato Aloisi –. I tributi restano comunque sotto la responsabilità e il controllo dell’area patrimonio e tributi del Comune. I dipendenti comunali saranno in forza in altre aree, apportando il loro contributo e potenziandole, senza ricorrere a nuove assunzioni. L’obiettivo a cui puntiamo è una maggiore velocità di riscossione, che porterà anche alla riduzione di accantonamenti a garanzia dei crediti di difficile riscossione e quindi a benefici tangibili per l’ente. Nulla cambia per il cittadino che allo sportello troverà personale pronto ad ascoltare e dare soluzione per la corretta applicazione dei tributi". Inoltre, nel corso della seduta, sono state approvate le tariffe Tari 2023. "Si basano su un piano economico finanziario (che comprende, tra gli altri, anche i costi smaltimento Cosmari) approvato nel 2022 e in vigore fino al 2025 – prosegue l’assessore –. La base su cui calcolare la tariffa 2023 viene abbattuta grazie ai ristori a copertura dell’esenzione Tari per gli immobili inagibili. Con questi contributi andiamo ad abbattere la quota tariffaria sulle abitazioni e riportiamo l’importo Tari a quello del 2022, anzi anche un po’ più basso". Il piano fu approvato dalla precedente amministrazione, nel maggio 2022.