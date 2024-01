L’associazione Don Angelo Casertano regala doni ai più piccoli

Non è andata in ferie l’attività dell’associazione caritatevole Don Angelo Casertano, che, attraverso l’opera dei volontari impegnati nella sede di via Nuova, ogni sabato garantisce aiuti alimentari e vestiario a circa 300 famiglie in difficoltà economiche. Proprio per il periodo natalizio l’associazione, nata nel 2017 e presieduta da Marina Porcarelli, ha cercato di dare un maggiore supporto a chi vive nel disagio, addirittura consegnando ai bambini dei pacchi dalle mani di un Babbo Natale, impersonato dal matelicese Aldo Baldini. "Con un’estrazione a sorte – ha dichiarato la presidente Porcarelli – abbiamo consegnato giocattoli e macchinine elettriche, regalando sorrisi ai più piccoli. Purtroppo il lavoro sta crescendo nei mesi, con quasi 300 nuclei familiari, perlopiù italiani, distribuiti in un territorio vasto, ricompreso tra Matelica, Esanatoglia, Gagliole, Camerino e Fiuminata, con trasporto a domicilio da parte dei vari gruppi di Protezione civile e dei volontari".

Matteo Parrini