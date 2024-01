L’Associazione nazionale carabinieri aiuta nei controlli durante il weekend

Anche i volontari dell’Associazione nazionale carabinieri in campo per la sicurezza. La squadra operativa della sezione civitanovese è attiva già da ottobre, in supporto alla Polizia locale, per "garantire un maggior controllo del territorio". Per questo motivo, i militi sono muniti di una ricetrasmittente con cui mantengono i contatti con gli stessi vigili urbani. "Il servizio è di osservazione e a supporto alla polizia locale", chiarisce il presidente dell’Anc Roberto Ciccola. Durante il periodo del Covid-19, il gruppo aveva già dato il suo contributo distribuendo le mascherine tra gli utenti del mercato del sabato, mentre negli ultimi anni diversi sono stati gli interventi effettuati dagli stessi volontari nei vari appuntamenti del Comune, al fianco delle altre realtà del volontariato. "La nostra sezione – aggiunge Ciccola –, a partire dal 2024, potrà contare su quattro nuove unità femminili che, al momento, sono in corso di formazione contando così su 30 unità in totale a disposizione dell’amministrazione comunale per iniziative sociali, culturali, sportive e quant’altro".

Alcuni giorni fa, l’associazione si è incontrata al bar Cinciallegra per festeggiare il Natale. "Nel corso del 2023 – aveva detto il presidente Ciccola nell’occasione – sono aumentati notevolmente i servizi e pur avendo a disposizione un’auto di servizio in una città come Civitanova con eventi di ogni tipo in costante crescita e piani di sicurezza da rispettare necessiterebbe dell’ausilio di altro mezzo per far fronte alle richieste di servizio in particolare nel periodo della primavera e estate quando le presenze di visitatori e turisti aumentano notevolmente di numero".

Il gruppo conta circa 140 soci e tra i suoi membri spiccano Gianfranco Ciferri, il Tenente Sandro Marinangeli e il Presidente dell’Associazione nazionale bersaglieri, Aroldo Cameli. La sede si trova in via della Fontanella ed è intitolata alla memoria del Maresciallo Sergio Piermanni. L’Anc è anche iscritta al Runts, il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.