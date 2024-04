L’ateneo di Iasi sbarca a Camerino. Accordo su scambio e mobilità

È stato firmato nei giorni scorsi ad Unicam l‘accordo di collaborazione tra l’Ateneo e la Universitatea "Petre Andrei" di Iasi, in Romania, che prevede la possibilità di promuovere gli scambi e la mobilità di docenti, ricercatori, dottorandi e studenti per attività di ricerca scientifica, così come la realizzazione di progetti di ricerca congiunti su tematiche di comune interesse, in particolare nell’ambito della giurisprudenza.

A sottoscrivere il Memorandum of Understanding i due Rettori, il professore Graziano Leoni e il professore Sorin Bocancea, alla presenza del prorettore vicario Unicam con delega all’Internazionalizzazione, professore Emanuele Tondi, del Direttore della Scuola di Giurisprudenza Unicam, il professore Rocco Favale, del professore Stefano Testa Bappenheim della Scuola di Giurisprudenza e di una delegazione dell’ateneo rumeno. Referenti dell’accordo saranno il professore Fabio Fede della Scuola di Giurisprudenza per Unicam ed il professore Mihai Roca per la Universitatea "Petre Andrei" di Iasi.