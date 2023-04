Lattanzi attacca la Giampaoli: "Poca visione sull’edilizia scolastica"

"Avrei auspicato una visione in tema di edilizia scolastica, magari lungimirante, da parte dell’amministrazione Giampaoli, che purtroppo non ho riscontrato in consiglio comunale". A sottolinearlo è Andrea Lattanzi, consigliere di minoranza della civica "Pensare Corridonia". "In esame è la delibera di giunta del 9 marzo in cui è espressa la volontà di trovare un’area alternativa per la realizzazione delle scuole, senza però una chiara indicazione dei luoghi. Riguardo alla scelta di dove costruirle sarebbe opportuno rispettare alcuni criteri come, ad esempio, non mortificare le nostre radici, la nostra storia, la bellezza che si può cogliere passeggiando all’interno del centro storico, ma anche non depauperare ulteriormente le attività commerciali, che già soffrono di loro. E valutare la salubrità del contesto: una scuola dovrebbe avere spazi verdi e ricreativi intorno, che possano favorire l’apprendimento. L’idea di spostare l’Ipsia "Corridoni" in una zona prossima alle attività produttive nella convinzione che ciò possa favorire l’incontro tra formazione e lavoro appare paradossale. Magari fosse così, ma non credo valga, in questo caso, la proprietà transitiva per cui se si costruisce una scuola vicino ad una fabbrica automaticamente gli studenti, ne varcheranno i cancelli. Per tali ragioni auspico l’avvio di un confronto aperto e partecipato con la cittadinanza, le dirigenze scolastiche, i consiglieri, al fine di individuare insieme la soluzione migliore per i nostri ragazzi".