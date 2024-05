Laurea magistrale, due nuovi corsi

Due corsi di laurea magistrale, uno in ’Finanza e Mercati’, l’altro in ’Management e Marketing internazionale’. Sono proposti dal Dipartimento di Economia e Diritto dell’Università di Macerata. "I nostri corsi di laurea magistrale hanno un respiro internazionale. Entrambi sono stati recentemente rinnovati: denominazione, piano di studi, nuovi contenuti e insegnamenti più attuali, in grado di rispondere alle richieste, in continua evoluzione, del mercato del lavoro – spiega la direttrice del dipartimento di Economia e Diritto, Elena Cedrola – . Il nostro obiettivo è quello di fornire ai nostri studenti tutti gli strumenti e le competenze necessarie per svolgere la professione desiderata, in Italia e all’estero. Per questo l’offerta formativa proposta è in costante aggiornamento".

Fiore all’occhiello è il curriculum in ’International Finance and Economics’ che si inserisce all’interno del corso di laurea in Finanza e Mercati. Interamente in inglese, prevede il rilascio di un titolo di laurea multiplo. Grazie all’accordo siglato dal Dipartimento di Economia e Diritto con l’Università Nicolaus Copernicus di Toruń (Polonia) e l’Università di Angers (Francia), gli studenti possono conseguire un titolo composto da tre diplomi di laurea magistrale: “Economics” (Università di Toruń), “Finance” (Università di Angers) e “Finance and Markets” (Università di Macerata).