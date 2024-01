L’autocarrozzeria Giuliano abbassa le serrande

In questo inizio del 2024 si è registrata a Porto Potenza anche la chiusura dell’autocarrozzeria Giuliano, presente da svariati anni e gestita da Giuliano Fava e Maria Cicconi. Ma ciò ha destato la preoccupazione dell’ex onorevole Mario Morgoni, candidato sindaco del centrosinistra, visto che è l’ennesima attività ad abbassare la saracinesca. "Con la chiusura del 2023 ha concluso la sua ventennale attività l’autocarrozzeria Giuliano – dice Morgoni –. Purtroppo è un altro preoccupante segnale dell’impoverimento del tessuto economico del nostro Comune, che ha visto perdere negli ultimi anni numeri non trascurabili di imprese artigiane e commerciali. Ma dietro ci sono storie professionali, di vita e di relazioni sociali. E quella di Giuliano è la bella storia di una esperienza imprenditoriale che si è fortemente radicata nella nostra comunità. Oltre a salutare la nascita e gli anniversari di nuove attività, sarebbe bene rendere merito e rivolgere un grazie a chi per tanti anni ha contribuito a tenere vivo il senso di appartenenza".