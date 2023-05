Lavori di manutenzione idraulica In arrivo fondi per le Unioni montane

di Lucia Gentili

Le unioni montane Potenza Esino Musone, Marca di Camerino e Monti Azzurri rientrano nel programma di interventi per la manutenzione idraulica, difesa del suolo e sistemazione forestale, da realizzare nelle aree di competenza. A disposizione risorse per 2 milioni di euro a carico del bilancio regionale, ripartite per gli enti territoriali (tra cui i tre della nostra provincia). "La manutenzione idraulica dei corsi d’acqua è fondamentale per scongiurare situazioni di pericolo – afferma l’assessore regionale alla difesa del suolo Stefano Aguzzi –. Questo programma ordinario di interventi aiuterà a sistemarne alcuni che, in questo periodo, sono stati sotto stress per via delle ripetute precipitazioni. L’obiettivo principale è migliorare lo stato di manutenzione dei versanti e corsi d’acqua, salvaguardando e migliorando il regolare deflusso". Le opere saranno realizzate tramite tecniche di ingegneria naturalistica, a basso impatto ambientale. Il programma degli interventi è stato definito con l’Uncem Marche e le singole unioni montane, a seguito di sopralluoghi congiunti, effettuati tra i tecnici della direzione di Protezione civile e quelli delle unioni montane, sulla base delle criticità segnalate sul territorio montano. Ogni unione avrà il compito di progettare e appaltare le opere. Zoomando, per Potenza Esino Musone: sistemazione fosso di Val di Castro – 1° lotto Poggio San Vicino 200mila euro; per Marca di Camerino: manutenzione e riprofilatura fossi affluenti del fiume Chienti a Serravalle di Chienti 60mila euro; ripristino dissesto sponda del Chienti - tratto strada comunale delle Piane (Pian di Giove) a Muccia 80mila euro; manutenzione e pulizia sul tratto del torrente Sant’Angelo da frazione Fiume a frazione Val Sant’Angelo a Pieve Torina per 60mila euro. Infine, per i Monti Azzurri, stabilizzazione della sponda in erosione del torrente Tennacola sottostante la strada comunale in località Fienarette a Penna San Giovanni 200mila euro.