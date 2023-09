Lavori in corso alla scuola "Villa Serra"

"In questi giorni stiamo sostituendo la pavimentazione di due aule con ripristino del massetto. Tutto sarà pronto per l’inizio del nuovo anno scolastico". L’annuncio porta firma di Andrea Marchiori, assessore comunale ai Lavori pubblici, e si riferisce alla scuola dell’infanzia di Villa Serra. "Su segnalazione di alcuni genitori – prosegue Marchiori – avevamo fatto eseguire anche un’indagine tecnica per verificare se ci fossero fibre potenzialmente pericolose nel vecchio pavimento: l’esito è stato negativo ma, in ogni caso, considerata l’usura, abbiamo preferito avviare la rigenerazione della scuola partendo dal primo piano, piuttosto che mettere delle “toppe”".

re. ma.