Lavori in corso in centro. Pavimentazioni uguali in pietra al posto dell’asfalto

L’assessore ai Lavori pubblici, Andrea Marchiori, fa il punto della situazione per quanto riguarda gli interventi in corso in città; si tratta di progetti di rigenerazione urbana riferita in particolare alle pavimentazioni stradali.

"I cantieri di rigenerazione urbana lavorano in particolare sulle pavimentazioni stradali, sia pedonali che carrabili - dice l’assessore -. Vorremmo dare coerenza e uniformità estetica a tutte quelle del centro storico, con l’asfalto che in alcuni tratti si alternava ai sampietrini; inoltre il tempo aveva usurato i fondi. Piazza Vittorio Veneto - aggiunge riferendosi ai lavori davanti alla chiesa di San Giovanni- verrà rifatta completamente, tutta in pietra arenaria, in sintonia con piaggia della biblioteca che ha visto i lavori terminare in questi giorni e verrà riaperta a brevissimo, giusto il tempo di far consolidare il fondo; sempre per quanto riguarda piazza Vittorio Veneto, entro Pasqua dovremmo terminare i lavori sull’area dove le auto parcheggiavano, mentre dopo le festività ci sposteremo sull’area pedonale della basilica di San Giovanni; anche lì sistemeremo le pavimentazioni, quelle parzialmente rovinate, oltre che tutta l’area dell’oculo al centro della piazza. Un lavoro similare è stato poi fatto in via Basili, sempre in centro storico, ultimata da poco, che riaprirà a brevissimo. Negli ultimi due anni le pavimentazioni sono state rifatte in piazza XXV aprile, via Gramsci e via Santa Maria della Porta; proseguiremo con via don Minzoni e piazza Strambi, dove la pavimentazione è in parte ammalorata e in parte coperta dall’asfalto a toppe. Lo stesso lavoro è stato effettuato per la pavimentazione in viale Trieste, davanti allo Sferisterio, già in parte ultimata e che verrà completamente riaperta nei prossimi giorni. Stiamo lavorando anche al lato del Comune, sempre su viale Trieste, con la pavimentazione che sarà in pietra dove prima c’era l’asfalto. Questi sono i cantieri aperti ad ora". L’assessore dà poi una panoramica sui lavori di rigenerazione delle mura in procinto di partire: "Dallo Sferisterio in poi, secondo il senso di marcia delle auto, rigenereremo le mura sul lato sinistro, in via Pantaleoni, e rifaremo la pavimentazione, sempre in pietra, sul marciapiede di destra".

Lorenzo Fava