"Lavori per la fibra? Tutto in regola"

di Giorgio Giannaccini

"A oggi i lavori relativi alle infrastrutture in cui passerà la fibra a Porto Potenza sono stati completati. I ripristini dell’asfalto sarebbero dovuti iniziare a primavera, ma sono stati avviati con largo anticipo proprio su richiesta della nostra Amministrazione comunale".

Non si è fatta attendere la replica dell’assessore ai Lavori pubblici, Luisa Isidori, all’indirizzo delle ultime (e pesanti) polemiche lanciate l’altro giorno sul Carlino dal capogruppo locale del Movimento Cinque Stelle, Stefano Mezzasoma. Quest’ultimo aveva alzato la voce contro la giunta Tartabini, colpevole (a suo dire) di alcuni grossi ritardi che sarebbero emersi nei lavori per l’installazione della banda ultra larga in città.

E in particolare, Mezzasoma aveva pure denunciato che diverse strade di Porto Potenza sono adesso visibilmente danneggiate dopo gli scavi effettuati dagli operai di Open Fiber, e cioè la ditta incaricata dell’intervento. Ma ieri l’assessore Isidori ha subito voluto ribattere all’esponente pentastellato.

"Come più volte ribadito, i lavori relativi alla fibra ottica, sono frutto di un appalto nazionale, che vede incaricata l’azienda Open Fiber – precisa la Isidori –, i cui interventi su scala locale sono coordinati dalle varie Regioni. Se dunque il consigliere comunale d’opposizione, Stefano Mezzasoma, pensa ancora che sia il Comune di Potenza Picena il responsabile degli interventi per la fibra e dei relativi ritardi, che riguardano tra l’altro l’intero contesto nazionale, non ha imparato proprio nulla. Il Comune concede solo le autorizzazioni a operare sul territorio di competenza".

Sempre l’assessore Isidori assicura, poi, che "l’iter e le relative scadenze di consegna, riportate puntualmente dal Comune di Potenza Picena alla cittadinanza, sono state fornite dall’azienda. Anzi, in questi mesi l’Amministrazione comunale ha vigilato sull’operato delle ditte, segnalando tutte le anomalie riscontrate. E garantisco che tutte queste anomalie sono state comunicate sia per le vie brevi che per le vie ufficiali. Invece, per quanto riguarda Potenza Picena – conclude lei –, attualmente i lavori sono ancora in corso".