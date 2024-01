Lavori per le norme antincendio . Chiude una sala della biblioteca

L’Amministrazione

comunale di Civitanova comunica che è stata disposta la chiusura al pubblico della sala ’Cecchetti’ della biblioteca comunale Silvio Zavatti

che si trova in viale Vittorio Veneto.

La chiusura è stata disposta

al fine di poter eseguire alcuni lavori già in programmazione e non più differibili per l’adeguamento alla normativa prevenzione incendi.

Dall’amministrazione, inoltre,

si precisa che l’intervento

in cantiere è strettamente limitato al locale che si trova

al piano primo dello stabile

e che pertanto è garantita la regolare apertura

al pubblico di tutti i restanti spazi della Biblioteca.