Lavori pubblici e urbanistica, a breve i bandi per assumere funzionari e istruttori tecnici

Saranno pubblicati a breve i bandi di concorso a Potenza Picena per l’assunzione di due funzionari e due istruttori tecnici da assegnare all’area Lavori pubblici e Urbanistica. L’amministrazione ha già provveduto a fare tutte le procedure previste per legge per la ricerca del personale, ma non sussistono attualmente graduatorie vigenti neanche presso altre amministrazioni comunali. Per questo si è deciso di procedere con i bandi pubblici al fine di poter far fronte in tempi celeri alle assunzioni. Intanto nelle prossime settimane sarà perfezionata anche l’assunzione di due operai generici addetti a mansioni di manovalanza edile e cantoniere, prevedendo la riserva di un posto a favore dei volontari delle forze armate.