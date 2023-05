Lavori sul ponte dell’Intagliata e cartellone estivo: la minoranza chiede spiegazioni alla giunta

Oggi torna a riunirsi il cConsiglio comunale di San Severino e per l’occasione i gruppi di minoranza hanno presentato due interrogazioni al sindaco Piermattei (nella foto), una inerente il ripristino della viabilità sul ponte dell’intagliata sulla SS 361 e l’altra sulle iniziative in programma per l’estate. Il ponte dell’Intagliata era stato danneggiato lo scorso 24 marzo a seguito di un incidente che aveva visto coinvolto un camion. "A distanza di due mesi l’Anas non ha ancora provveduto ad effettuare i lavori e la circolazione è ancora a senso unico alternato regolata con un semaforo. L’amministrazione deve informare in merito alle interlocuzioni con l’Anas e ai relativi tempi di ripristino della normale viabilità. Il semaforo resterà fino a quando non si costruirà il nuovo ponte e pertanto, probabilmente ancora per molto tempo? L’amministrazione ha sollecitato il ripristino della balaustra e della piccola porzione di marciapiede demolito?". L’interrogazione relativa al cartellone estivo nasce invece a seguito della Notte dei Musei che "si è rilevata un evento che non ha riscosso alcun successo e la scarsissima partecipazione non è certamente addebitabile al tempo incerto. La contemporanea chiusura della Pinacoteca e del Museo archeologico ha privato la città dei suoi gioielli più preziosi. Peraltro, anche la scorsa stagione estiva ha registrato alcuni insuccessi clamorosi (primo tra tutti il concerto di Mahmood) con grande sperpero di denaro pubblico. Siamo ormai giunti alla metà del mese di maggio e non si hanno notizie circa le modalità pensate dall’amministrazione per rendere attrattiva la nostra città. Come intende organizzare le attività estive di promozione turistica della città e con quali risorse? Sarebbe anche interessante sapere se sono stati coinvolti gli operatori turistici ed economici della città".

Gaia Gennaretti