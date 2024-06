Lavori sulla scultura di Bonanotte. Torna in piazza dopo il restauro

Sarà restaurata e tornerà finalmente in piazza Brancondi, la famosa scultura in bronzo realizzata dall’artista di fama internazionale - ma portorecanatese fino al midollo - Cecco Bonanotte. L’opera in questione era stata donata al Comune di Porto Recanati agli inizi del 2000 proprio da Bonanotte, scultore nostrano che nel 2012 fu insignito del prestigiosissimo "Premio Imperiale" (in Giappone), tra i più importanti a livello mondiale nel campo dell’arte. Tuttavia nel 2020, sotto la giunta dell’allora sindaco Roberto Mozzicafreddo, la scultura era stata tolta dalla piazza principale del paese perché continuamente danneggiata dalle intemperie e dai vandali, per poi essere trasportata in una fonderia del Veneto. Però da lì non si era saputo più nulla, visto che la vecchia Amministrazione comunale non aveva trovato i soldi (ai tempi, circa 30 mila euro) per restaurarla. Ma adesso a fornire novità importanti e sostanziose è il sindaco Andrea Michelini. È lui ad assicurare che l’opera tornerà a brillare, tra non molto tempo, in città. "La scultura in bronzo si trova attualmente in una fonderia di Verona, quella di fiducia della famiglia Bonanotte – afferma Michelini –. Intanto, abbiamo già preso accordi con la ditta che si occuperà del restauro, così come del successivo trasporto in paese e della messa in opera. A ciò, aggiungo che abbiamo trovato la cifra necessaria e anzi è stata stanziata: si parla di una somma ben superiore ai 30mila euro". Quanto alle tempistiche il sindaco portorecanatese non si sbilancia, mentre la sua collocazione è ormai stata stabilita. "Quell’opera è stata creata per piazza Brancondi e d’altronde è questa la volontà di Bonanotte – riprende Michelini –. Quindi tornerà in quel luogo, non abbiamo molti dubbi. Discorso diverso sui tempi: è difficile avere un’idea precisa di quando la scultura sarà pronta, ma è certo che tornerà a Porto Recanati". Allo stesso tempo, il sindaco Michelini lancia una frecciatina verso alcuni cittadini che di recente - su Facebook - avevano fatto un po’ di ironia, per chiedere delucidazioni riguardo al futuro della scultura. "Qualcuno invece di affidare ai social network certe osservazioni, forse perché in cerca di visibilità – riprende il primo cittadino –, poteva benissimo venire in Comune per chiedere aggiornamenti, sia a me che a un altro amministratore. In tal caso, avremmo dato risposte precise dato che tutti noi siamo a disposizione del cittadino".