Le Befane arrivano in piazza in moto. Oggi inaugura la casa della strega

Ancora festa in piazza Leopardi domani con l’arrivo delle Befane in sella sulle rombanti moto dei centauri del Moto Club Franco Uncini, portando con se tanti doni e dolciumi per tutte le bambine e i bambini della città. La giornata sarà preceduta oggi dall’inaugurazione della casa della Befana lungo Corso Persiani. Ogni bambina e bambino presenti in piazza riceverà dalle Befane le tradizionali calze piene di dolciumi, offerte dal Supermercato ’Sì con te’ di Villa Teresa. Quest’anno, inoltre, grazie alla generosa iniziativa dell’azienda marchigiana i Com spa, che commercializza il noto marchio Bontempi, verranno donati anche oltre cento giocattoli musicali alle associazioni locali che si occupano dell’infanzia tra cui: Omphalos, I Nuovi Amici, Cser, Acli di Castelnuovo, Caritas Parrocchia San Francesco, di Cristo Redentore e de Le Grazie e Movimento per la vita. Xilofoni, flauti, microfoni, consolle da tavolo, armoniche, bonghi, percussioni elettriche, tastiere e trombe consegnati dalle Befane allieteranno il giorno di festa dei tanti bambini e bambine che frequentano le attività proposte da alcune associazioni locali. L’evento in piazza Leopardi sarà animato dalla simpatia e professionalità di Dj Francesco, grazie all’infaticabile impegno della Pro Loco e della sua presidente, Pina Taddei. "Siamo molto soddisfatti della grande partecipazione che la nostra iniziativa ha generato nei moltissimi comuni delle Marche coinvolti – ha detto Andrea Ariola, amministratore unico della i Com-Bontempi –. L’obiettivo di far trascorrere delle feste di gioia e serenità a tanti bambini meno fortunati, attraverso le associazioni del territorio che abitualmente se ne prendono cura, è stato ampiamente raggiunto". "Gli eventi dedicati ai bambini e alle bambine proposti dalla nostra attivissima Pro Loco sono sempre molto partecipati e graditi – ha dichiarato il sindaco Antonio Bravi –. Grazie anche alle collaborazioni con il ’Sì con te’ di Villa Teresa e al Moto Club Franco Uncini. Alla solidarietà già espressa negli scorsi anni, si aggiunge quella di Bontempi, che permetterà di donare giocattoli sonori alle associazioni di volontariato sociale".

Antonio Tubaldi