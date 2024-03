Le foto di come eravamo all’Ecomuseo

Torna anche quest’anno il progetto promosso dall’associazione Rete Viva insieme all’ecomuseo Villa Ficana "Tiriamo fuori le foto dai cassetti!" con lo scopo di raccogliere, salvaguardare e condividere la memoria storica dei luoghi e delle persone dei quartieri Santa Croce, Montalbano, Colleverde e Villa Ficana attraverso la partecipazione attiva degli abitanti. "Come per l’edizione precedente, anche quest’anno invitiamo i maceratesi a prendere parte a questo progetto che guarda al futuro rivolgendosi però al passato di chi ha vissuto e vive nelle zone limitrofe all’Ecomuseo – commenta l’assessore Katiuscia Cassetta –. Un’iniziativa importante che vede la partecipazione attiva della cittadinanza nel tenere viva la memoria storica e, allo stesso tempo, nel tramandarla alle giovani generazioni".

Tema di quest’edizione è quello di raccontare personaggi, volti e storie. Chiunque abbia fotografie antiche (al massimo risalenti agli anni Sessanta) di persone e "personaggi" che in qualche modo, in piccolo o in grande, hanno avuto un ruolo o sono semplicemente conosciuti per il loro vissuto nei quartieri citati è invitato a "tirarle fuori da album e cassetti" e portarle all’Ecomuseo dove verranno scansionate e riconsegnate ai proprietari. Le immagini raccolte saranno utilizzate per l’allestimento di una mostra che verrà inaugurata a giugno. Per consegnare le foto o avere maggiori informazioni sul progetto è possibile contattare il numero di telefono 329.4709565 o consultare il sito internet www.reteviva.jimdo.com.