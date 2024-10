Le Grazie, in arrivo la castagnata tra intrattenimento e piatti tipici

Da venerdì a domenica, a Tolentino, nella zona industriale Le Grazie (piazzale Falcone), è tempo di "castagnata". Oltre al frutto autunnale per eccellenza, che sarà presente a volontà, non mancheranno altri piatti tipici, dolci, vin brulé e vino cotto, intrattenimento e musica dal vivo. Venerdì il menù sarà a base di pesce, mentre sabato i piatti forti saranno polenta e arista di castagne; domenica, invece, sarà la volta degli gnocchetti al profumo di bosco con castagne. Si ballerà tutte e tre le sere: venerdì con Suonami Band, sabato con Ritmika Band e domenica dalle 18 con Gianni e Roberto. Poi ci saranno il mercatino di prodotti tipici, l’artigianato locale, i giochi e l’animazione col truccabimbi. Domenica arriveranno anche gli stornellatori del Cantamaggio Matelicese. L’iniziativa è targata gruppo festeggiamenti Le Grazie, composto da persone di ogni età, con il patrocinio del Comune di Tolentino. Tre serate all’insegna della buona tavola con tante tante castagne! "Si mangia e si balla in ampi tendoni riscaldati e su pista da ballo", garantiscono gli organizzatori.

l. g.