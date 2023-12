Le malattie sessualmente trasmissibili

Gli studenti del liceo scientifico ’Galilei’, in collaborazione con il Rotary Club e grazie alla disponibilità della dottoressa Mirella Staffolani, hanno voluto dedicare un’assemblea di istituto al tema delle malattie sessualmente trasmissibili. Il seminario è stato non solo un importante momento formativo, di approccio medico-scientifico a un tema di grande interesse per i ragazzi, ma anche un messaggio di incoraggiamento e fiducia nel futuro da parte di chi, avendo frequentato questa scuola in passato, ne ha apprezzato il valore educativo ed ha fatto tesoro di conoscenze e metodo, realizzando importanti obiettivi professionali e personali. Ad aprire l’assemblea Viola Ramaccioni, una studentessa che ha voluto condividere con i compagni una sua personale riflessione, un messaggio sentito e appassionato sulla dolorosa questione della violenza contro le donne. Sul palco, invece, si sono alternati, introdotti dalla vicepreside Maria Cristina Tarquini, affiancata dalla prof. Francesca Venusto, Aldo Angelico, governatore del Distretto 2090; Marco Sigona, dirigente medico dell’Unità di Dermatologia; il ginecologo Mauro Tiriduzzi; Paolo Perri, direttore di Pediatria e del Dipartimento materno infantile di Macerata; la psicologa Francesca Accorsi; Mirella Staffolani, pediatra ospedaliera responsabile dell’Unità operativa consultoriale; il prof. Piergiorgio Fedeli. Moderatori sono stati Stefano Gobbi, presidente della Commissione Salute Distretto 2090 e Pasquale Romagnoli, già preside all’Iti Volterra di Ancona.