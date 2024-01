Le note della stanchezza

È in uscita il nuovo singolo ‘C’ho vent’anni’ del cantante civitanovese Marco Martellini. Il brano, prodotto dal 26enne frontman della ‘Band Martellini’, racconta di "come, anche da giovani ci si possa sentire vecchi - spiega l’autore -: non per forza se sei nell’età della giovinezza devi sentirti in splendida forma. Ad esempio, nel testo faccio un riferimento alla stanchezza e agli acciacchi che seguono l’aver fatto tardi la sera. Ma tutto è in chiave ironica, un po’ un gioco". ‘C’ho vent’anni’ è stato registrato in più luoghi e la voce di Martellini è accompagnata dal basso di Leonardo Negrello e dalla batteria di Cristian Tiozzo, rispettivamente di Monselice e Chioggia. Il brano è poi stato prodotto negli studi di Matteo Tordini e del produttore e compositore Fio Zanotti, già direttore d’orchestra in diverse edizioni del Festival di Sanremo, tra cui quella del 1999 dove diresse il brano vincitore, ‘Senza pietà’ di Anna Oxa. Marco Martellini è un laureando alla magistrale in ‘Chitarra pop’ al Conservatorio di Rovigo, già laureato alla triennale in ‘Chitarra Jazz’. Oltre alla ‘Band Martellini’, collabora con il Festival Popsophia e presta la sua voce nel gruppo ‘Aglio, Olio e Peperoncino’ e nel duo ‘Cadot’.

f. r.