Le “Note di tartufo“ con Daniele Violoni e la bella musica

Si intitola “Note di Tartufo“ l’appuntamento di domani alle 20,30 nel ristorante “La Cipolla d’Oro“ di Potenza Picena, che proporrà un viaggio tra le eccellenze del made in Italy. Protagonista sarà Daniele Violoni, conosciuto come “The Lord of Truffle“.

La serata vedrà la partecipazione del violinista Valentino Alessandrini e del tenore Augusto Celsi, vincitore del Premio “Marchigiani dell’anno – Beniamino Gigli“, che accompagneranno le portate al suono di famose arie d’opera, come “Largo al Factotum“ dal “Barbiere di Siviglia“ di Rossini. L’iniziativa nasce da un’idea di Violoni e dal consigliere comunale alla cultura di Civitanova Gianluca Crocetti.