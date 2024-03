Il Concerto di Pasqua apre la stagione 2024 dell’associazione musicale Pier Alberto Conti. Questa sera alle 21.15, al teatro Annibal Caro di Civitanova Alta, verrà eseguito un estratto da ’Le ultime sette parole di Cristo sulla Croce’ di Haydn (versione per orchestra d’archi) e il celebre Stabat Mater di Pergolesi. Canteranno, il soprano Mariko Lepage e il mezzosoprano Aloisa Aisemberg, accompagnate dall’Orchestra Sinfonica Rossini di Pesaro. A dirigere, il maestro Emanuele Bizzarri. Il soprano Mariko Lepage, dopo i primi studi a Parigi, ha studiato a Dresda e poi a Karlsruhe, in Germania. È stata invitata a cantare in diversi festival, in Italia e all’estero, e

nel 2023 è risultata finalista al prestigioso concorso Voci in Barcaccia organizzato da Rai Radio3 nazionale, esibendosi nella finale al teatro dell’Opera di Roma. Il mezzosoprano Aloisa Aisemberg ha già cantato in importanti palchi come i teatri d’Opera di Bologna, Modena, Trieste, Brescia e molti altri. Ha inoltre collaborato con l’Orchestra della Rai di Torino in un concerto dedicato alle musiche di Kurt Weill e Bruno Maderna.

"La storia della musica colta trabocca di brani meravigliosi scritti appositamente per le festività pasquali – ha detto il maestro civitanovese Bizzarri, attivo come direttore d’orchestra in Italia e all’estero -. Haydn e Pergolesi sono solo alcuni dei compositori che hanno prestato il loro genio musicale a questo scopo: Bach, Vivaldi, Mozart, Schubert, Mendelssohn… il repertorio è bellissimo e sconfinato. Il Concerto di Natale, a dicembre, ha avuto un grande successo, dimostrando come ci sia sempre più domanda di bellezza e di arte tra i civitanovesi".

Il concerto rientra nel cartellone ’Teatro di Primavera’, coordinato dall’Azienda dei Teatri di Civitanova e promosso con il Comune (assessorato alla Cultura), Regione Marche e Amat. Biglietti online sul circuito Vivaticket/Amat, biglietterie dell’Azienda dei Teatri: 10-12 Rossini e 18.30-21.30 Annibal Caro.