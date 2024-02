Lectio su Raffaella Carrà all’auditorium dei licei con Lucrezia Ercoli

Una lectio su Raffaella Carrà e sulla sua rivoluzione culturale. A tenerla, Lucrezia Ercoli di Popsophia, con la coordinazione dalla presidente dell’Unitre cittadina Marisa Castagna e dalla professoressa Carla Sagretti, ex dirigente scolastica. L’incontro, dal titolo ‘La filosofia di Raffaella Carrà’, si svolgerà all’Auditorium dei licei Da Vinci di via Mandela alle 17.15 odierne: verranno esaminate le ragioni del successo eterno della cantante e ballerina scomparsa nel 2021 e la rivoluzione culturale messa in atto attraverso balli, abiti, canzoni. La conferenza sarà arricchita dalla proiezione di clip e videomontaggi tratti dal repertorio dell’artista. L’appuntamento, ad ingresso libero, rientra nell’ambito dei ‘Venerdì con’, iniziativa dell’Unitre patrocinata dal Comune.