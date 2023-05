Lega, Fortuna: "Amministratori, bisogna essere concentrati"

Primo anno di governo cittadino, tempo di bilanci nella Lega "che continua la sua attività costante di presenza sul territorio, unico partito a mantenere una sede per incontri e dibattiti", premette Veronica Fortuna, responsabile locale del partito leghista. "Civitanova – aggiunge – è al centro della nostra azione politica grazie al lavoro dei nostri amministratori eletti e nominati nelle aziende partecipate, che non devono perdere mai di vista le priorità". Ma ammonisce: "La città ha bisogno di amministratori concentrati, con un unico interesse, non di politici che mirano alla carica fuori Civitanova".

Riferimento non troppo velato a un attivismo di alcuni politici che stanno guardando alle prossime elezioni regionali, benché lontane, per costruirsi un futuro oltre i confini comunali. Per la Fortuna meglio lavorare sul territorio comunale intanto "perché – dice – con le tante risorse a disposizione bisogna salvaguardare e migliorare le infrastrutture: porto, terminal superstrada, variante alla statale 16, ponti sul Chienti, bretelle di collegamento, rotatorie sulle provinciali, comparti industriale e commerciale". "In questo primo anno di amministrazione comunale – conclude – sono decine i progetti iniziati dal nostro gruppo dirigente, e siamo certi che riusciremo a migliorare la città con il continuo impegno, e tra tutti la conferma, da parte del vice presidente provinciale Luca Buldorini, della realizzazione della rotatoria di Costamartina, opera importante per la sicurezza?".