"Legge sul fotovoltaico: ascoltate le richieste"

"Con la nuova legge sul fotovoltaico la Regione ha ascoltato le richieste degli agricoltori e dei cittadini contro il consumo di suolo". Coldiretti Marche aveva portato all’attenzione della politica già nel 2021 una petizione da 8.300 sottoscrizioni da parte di cittadini marchigiani contrari a pannelli solari a terra e favorevoli a impianti sui tetti degli edifici, case, cascine, magazzini e capannoni, così commenta positivamente la legge approvata nei giorni scorsi dall’assemblea legislativa delle Marche che pone tutela alle superfici agricole. Le aree riguardate sono quelle che ospitano produzioni agroalimentari certificate, dal biologico alle dop, dalle Igp ai vini a denominazione di origine. Regolamentato anche l’agrivoltaico che potrà essere installato sui terreni agricoli ma lasciando inalterata la produzione. "Il rischio - spiegano da Coldiretti Marche - era che la proliferazione di impianti a terra potesse sottrarre ulteriore terreno agricolo. In attesa dei decreti attuativi della legge nazionale con questo pronunciamento della Regione ci permette di avere un provvedimento ponte". Negli ultimi 15 anni nelle Marche, secondo i dati dell’Ispra, le aree urbanizzate sono aumentate del 10% e oggi coprono quasi 65mila ettari. Sempre nello stesso periodo la superficie agricola ha perso 15mila ettari. "A livello nazionale auspichiamo - conclude la Coldiretti - l’approvazione della legge contro il consumo di suolo che giace da anni in Parlamento e che potrebbe dotare l’Italia di uno strumento all’avanguardia per la protezione del suo territorio. Non dobbiamo dimenticare che l’agricoltura è un presidio al patrimonio naturalistico e culturale".