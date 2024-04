Legionella, incontro con gli operatori

Un doppio incontro formativo con gli operatori delle strutture ricettive di Porto Recanati per capire come prevenire l’infezione causata dal batterio legionella, visto che negli ultimi anni si sono riscontrati diversi casi in città, all’interno di alcuni b&b e residence. È quanto svolto martedì e giovedì pomeriggio nella sala consiliare di Palazzo Volpini. Erano presenti il vicesindaco Giuseppe Casali e la referente di Confcommercio Valentina Bottegoni, oltre al personale dell’Ast di Macerata con Maria Teresa Leoni (direttrice del dipartimento di prevenzione), Mosè Martelucci (epidemiologo) e Fabrizio Belelli (ingegnere).

"Si è sottolineato che post Covid sono aumentati i casi di legionella – ha detto Casali , perché le strutture ricettive sono state ferme per lungo tempo e quel batterio si sviluppa nelle acque stagnanti. E si tratta poi di una forma di grave polmonite che nel 10% dei casi si rivela mortale, quindi abbiamo illustrato come prevenire il problema. Siamo molti soddisfatti dell’iniziativa, nata grazie alla fattiva collaborazione tra il Comune e l’Ast".