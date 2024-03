Lemme, libro-riscatto dalla marginalità

Il romanzo d’esordio di Maria Letizia Lemme, “Mia madre aveva gli occhi azzurro cielo”, edito dalla casa editrice Zefiro, continua a farsi strada conquistando nuove lettrici e nuovi lettori. E nuove piazze, come quella della biblioteca ’Mario Ciocchetti’ di Belforte del Chienti. Domani, alle ore 21.15, sarà presentato dal coordinatore della biblioteca, Elio Carfagna, che dialogherà con l’autrice. Il libro narra la storia di Sara la cui vita, apparentemente, scorre sempre uguale, senza la speranza di affrancarsi da una condizione di marginalità, sia sentimentale che sociale. Una sorta di Cenerentola dei nostri giorni che, però, come il personaggio della fiaba, avrà l’occasione di cambiare la sua condizione. E lo farà lavorando, anzitutto, su di sé, e sul cercare di risolvere le sue “mancanze”. Un romanzo che parla d’amore, di riscatto, di semplicità, ambientato nei nostri straordinari monti Sibillini. Una buona occasione per conoscere una voce nuova nel panorama letterario marchigiano.