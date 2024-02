Leopardiani col dente avvelenato a caccia di riscossa

Concentrarsi solo ed esclusivamente sul presente, cercando di lasciare nel dimenticatoio il disastroso recente passato (con gli appena 3 punti racimolati nelle ultime 14 partite e la striscia aperta di sei sconfitte consecutive) e non pensando minimamente al futuro. La Recanatese cercherà di applicare questa filosofia tipicamente "Sarriana" al derby del pomeriggio contro la Vis Pesaro nel quale, alla vigilia, tutto sembra congiurare contro la compagine giallorossa. Quelle ed altre cifre d’altronde rischiano davvero di far cadere le braccia ed allora, per utilizzare le parole di Filippi, il match odierno deve rappresentare una sorta di ri-partenza nella convinzione che questa squadra non può continuare a subire un’involuzione così drammaticamente repentina. Non serve molto comunque parlare di singoli: è il gruppo che dovrà dimostrare in campo di crederci davvero cercando una svolta proprio in una delle occasioni più complicate e tra l’altro tra le mura "amiche" dove sinora la Recanatese ha lo sconfortante bilancio di appena 3 vittorie su 14. Un atteggiamento diverso che è nelle aspettative anche del pubblico pagante, deluso ed anzi disgustato da certe performances recenti di cui al Tubaldi non si aveva memoria con qualche "fedelissimo" ad abbandonare la tribuna con 20 minuti ancora da giocare. Una vera tristezza.