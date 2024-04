"L’equilibrio dell’imperfetto", gli scatti di Enrico Maria Lattanzi in mostra al museo Ghergo

Resterà aperta fino al 12 maggio al museo Ghergo di Montefano, la mostra fotografica intitolata "L’equilibrio dell’imperfetto", personale dedicata a Enrico Maria Lattanzi. "Enrico Maria Lattanzi è un maestro della fotografia che coniuga abilmente l’antica tradizione artigianale con una visione assolutamente contemporanea – spiegano gli organizzatori –. Utilizzando una macchina fotografica a soffietto in legno, lunga 60/70 centimetri, e negativi di 40x50 cm preparati su richiesta una volta l’anno dalla Ilford, Lattanzi crea opere straordinarie che catturano l’essenza stessa della luce e delle ombre. Le sue stampe al platino/palladio, considerate il vertice della stampa fotografica, sono il risultato di un processo artigianale che richiede ore di preparazione e attenzione ai minimi dettagli. Lattanzi utilizza le antiche tecniche e i suoi strumenti come: bilancine, misurini e termostati da laboratorio per garantire la perfezione del processo e di ogni sua immagine. Tuttavia, le opere di Lattanzi vanno oltre la mera maestria tecnica. Esse offrono uno sguardo critico sul mondo contemporaneo, invitando il pubblico a riflettere sulla natura dell’arte e della percezione". Il museo è aperto il venerdì dalle 16.30 alle 19.30, il sabato e la domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19.30 Biglietto intero 5 euro, ridotto 3. Per info e prenotazioni 3471422378.