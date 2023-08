Lettura e musica, presidio in biblioteca

Sarà inaugurato sabato (ore 17.30) il presidio misto "Nati per leggere – Nati per la musica" di Morrovalle, che avrà sede ne i locali della biblioteca comunale di palazzo Lazzarini. "Nati per leggere" e "Nati per la musica" sono programmi nazionali di promozione della lettura e della musica condivise in famiglia in età prescolare (0-6 anni), che nascono rispettivamente nel 1999 e nel 2006 per merito della cooperazione di tre organizzazioni: l’Associazione culturale pediatri, l’Associazione italiana biblioteche e il Centro per la salute del bambino. I volontari e le volontarie di Morrovalle, con il sostegno del Comune, hanno predisposto uno spazio a misura dei più piccoli e delle loro famiglie, in cui sarà possibile prendere in prestito i libri selezionati dalla bibliografia Npl e Npm, partecipare a letture condivise in modo che i genitori possano realizzare una lettura di relazione, ossia una modalità dialogica che presuppone una forte interazione tra adulto e bambino per stimolare tramite capacità relazionali, emotive e cognitive dei bambini. Al taglio del nastro ci saranno anche Elena Carrano e Lucia Tubaldi, rispettivamente coordinatrice del programma e neonatologa, oltre che responsabile, della provincia di Macerata per Nati per leggere, dopodiché sarà proposto un calendario di eventi di lettura e di laboratori musicali.