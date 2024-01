Letture e giochi creativi: lezioni speciali da ’Natural Toys’ per i bimbi delle scuole d’infanzia

Circa duecentocinquanta bambini a lezione di letture e giochi creativi nel negozio ‘Natural Toys’. "I piccoli sono molto incuriositi da quanto viene loro proposto e quei settantacinque minuti di attività per loro sono un piacere" spiega soddisfatta la titolare dell’esercizio, Mariana Badulescu. Ogni mattina, dallo scorso venerdì fino al prossimo ventisei del mese, i piccoli da tre a cinque anni delle scuole dell’infanzia ‘La coccinella’ (via Vecellio), ‘Lo scoiattolo’ (via Guerrazzi) e ‘Cipì’ (via Tacito) dell’Istituto comprensivo di via Tacito vengono accompagnati al ‘Natural Toys’ di piazza XX settembre per il ‘Progetto lettura’, che li coinvolge in quattro fasi. Il primo step è il "Kamishibai", dal giapponese kami (carta) e shibai (teatro): si tratta di un teatrino in miniatura con un narratore che racconta storie di animali, mostri e personaggi fantastici. Tra i vari racconti, ‘Il signor Formica’ , ‘La vespa Teresa’, oppure ‘La lettera’, ‘La finestra viola’ e ‘Cos’ho in testa?’. Poi, si passa alle letture libere dei libri e infine ai giocattoli in legno e in scatola. Ogni mattina raggiungono il locale dai venti ai venticinque alunni e "durante tutto il tempo - riferisce Mariana Badulescu -, cioè dalle 10.30 alle 11.45, noto che sono molto attenti, che ascoltano e che interagiscono in maniera interessante. D’altronde, questo per loro è un paese dei balocchi. Tutto ciò mi fa piacere e mi complimento con la scuola e con le educatrici per aver promosso un progetto così interessante e partecipato". Progetto che sicuramente troverà il sostegno e il consenso anche dei genitori.

f. r.