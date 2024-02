Letture per i bimbi in biblioteca: si inizia con ’Pinocchio’

Ricomincia l’iniziativa “Letture in biblioteca” per i piccoli utenti della Zavatti di Civitanova. Oggi, alle ore 17.30, i bambini dai 7 ai 10 anni di età potranno ritrovarsi nella biblioteca di viale Vittorio Veneto, per leggere insieme a nonni, genitori e alle volontarie, il racconto “Pinocchio con gli stivali” di Luigi Malerba, mentre il 16 febbraio ci sarà un appuntamento per i bimbi dai 3 ai 6 anni, con il testo “Il carnevale degli animali” di Elisabetta Garilli. I dieci incontri in programma, gratuiti e divisi in due fasce d’età, si terranno il venerdì (tranne il 29 marzo) dal 9 febbraio fino al 19 aprile 2024. Il progetto, che mira a stimolare la curiosità e l’immaginazione del bambino attraverso la lettura, è patrocinato dal Comune di Civitanova Marche e realizzato con il finanziamento del Centro per il libro e la lettura. Per partecipare ai gruppi di “Letture in biblioteca“ è necessario prenotare dal lunedì al venerdì precedenti telefonando al numero 0733 813837 oppure inviando una email all’indirizzo biblioteca@comune.civitanova.mc.it oppure consultando http://bibliotecazavatti.com/