Letture semiserie con Edoardo Leo

Attesa a Camerino per Edoardo Leo, che sabato alle 21.15 all’auditorium Benedetto XIII porterà in scena lo spettacolo "Ti racconto una storia. Letture semiserie e tragicomiche". Un reading-spettacolo, supportato dalle improvvisazioni musicali di Jonis Bascir. Leo porta sul palco venti anni di appunti, ritagli, ricordi e risate, trasformati in uno spettacolo coinvolgente, che cambia forma e contenuto ogni volta, in base allo spazio e all’occasione. "Ti racconto una storia" fa sorridere e riflettere, racconta spaccati di vita umana unendo parole e musica. In scena, non solo racconti e monologhi di scrittori celebri come Benni, Calvino, Marquez, Eco, e molti altri, ma anche articoli di giornale, aneddoti e testi di giovani autori contemporanei e dello stesso Leo.