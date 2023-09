Lezioni e partite di scacchi e dama, doppio appuntamento ai giardini Diaz

Si terranno giovedì e il 21 settembre, dalle 15.30 alle 17.30 ai giardini Diaz, le lezioni e le partite libere di scacchi e dama organizzate nell’ambito del progetto "Macerata e Corridonia insieme 2023", finanziato dai Comuni di Macerata e Corridonia e dalla Regione e realizzate in collaborazione con le associazioni Asd scacchi La Torre Smeducci, Unione sportiva Acli Marche Aps e con il comitato provinciale dell’U.S. Acli di Macerata. In caso di maltempo l’iniziativa si svolgerà al circolo Acli delle Vergini, in via Galasso da Carpi. La partecipazione è gratuita. Per informazioni e iscrizioni si può contattare il numero 351.8607628. "Varie ricerche – fanno sapere gli organizzatori dell’iniziativa – hanno evidenziato gli effetti positivi di una pratica regolare proprio del gioco degli scacchi e della dama. Nel corso delle varie fasi di gioco è stato riscontrato un innalzamento della concentrazione e dell’attività cerebrale, si mantiene insomma il cervello attivo e in modalità vivace".