L’Helvia Recina intitolato a Pino Brizi

Lo stadio Helvia Recina verrà intitolato al "signore del calcio", così come in tantissimi lo hanno definito, Pino Brizi – uno dei simboli dello sport maceratese, storico difensore della Fiorentina del secondo scudetto e grande tifoso dei viola fin da bambino – morto nel 2022, all’età di 80 anni. La cerimonia è prevista dopodomani, alle 15.30 alla presenza delle autorità cittadine, del figlio Gianluca e di vecchie glorie biancorosse. "Siamo orgogliosi di intitolare lo stadio comunale a Brizi, un maceratese che ha dato lustro alla città e che dallo sport locale è arrivato a toccare la sfera del calcio nazionale dimostrando nel campo, come nella vita, i solidi e sani valori dello sport – ha detto il sindaco Sandro Parcaroli –. Un uomo e uno sportivo che tanti giovani potranno continuare a prendere d’esempio anche grazie a questo omaggio". Il progetto di intitolare alla memoria di Brizi l’impianto sportivo è stato promosso in consiglio comunale, grazie a un ordine del giorno presentato inizialmente da Andrea Perticarari (Pd), respinto dalla giunta, che disse di aver già avviato le pratiche per l’intitolazione. "L’intitolazione dello stadio all’uomo simbolo dello sport della nostra città consentirà a Pino Brizi di essere ancora più presente nella memoria di tanti sportivi e appassionati – dichiara l’assessore Riccardo Sacchi –. È grazie alla passione di personalità di tale spessore umano e professionale quale Brizi, che lo sport possiede un valore così importante. Uomo simbolo dello sport, un fuoriclasse che ha dato lustro alla nostra città, Brizi rappresenta un patrimonio che abbiamo il dovere di valorizzare". Alla cerimonia di intitolazione seguirà un triangolare di calcio al quale parteciperanno Maceratese, Porto Recanati e Robur.