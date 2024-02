Li Matti de Montecò: dopo Sanremo applausi al Carnevale di Fano

Li Matti de Montecò non si riposano mai. Nemmeno il tempo di rientrare da Sanremo e il gruppo folk di Montecosaro è subito stato impegnato pure al Carnevale di Fano. Una bella e divertente esperienza ma ovviamente non emozionante o speciale come la partecipazione alle iniziative collegate al Festival della canzone italiana. E non solo perché si è trattato della prima volta. La novità ha permesso a Li Matti de Montecò di godere di una vetrina nazionale molto importante a livello mediatico, al punto che numerose sono state le richieste di interviste, persino Vanity Fair ha dedicato uno servizio speciale al gruppo folk e alla sua opera di valorizzazione delle tradizioni musicali marchigiane. La vicinanza con la postazione di RDS inoltre ha permesso di incontrare parecchi degli artisti che si sono esibiti sul palco dell’Ariston, tra i quali Annalisa, Il Volo o The Kolors.

Andrea Scoppa