Libri a tema Marche. Doppia presentazione

Alla Piccola Libreria delle Marche, in piazza Leopardi si saluta l’inizio del 2024 con tre eventi culturali di grande spessore: due presentazioni letterarie e un’esposizione di libri unica, ovviamente a tema "Marche". Oggi alle 18 Margherita Forconi racconta il suo libro "Ora che siamo soli", già presentato al Salone Internazionale del libro di Torino, accompagnata da un testimonial d’eccezione: l’atleta e attivista Alessandro Gattafoni, che con il suo kayak sfida i limiti e sensibilizza alla consapevolezza sulla fibrosi cistica. Venerdì alle 18 approda in libreria Erika Mariniello, tra le giornaliste di viaggio più seguite d’Italia, con il suo libro "Si Parte con Erika". Sino a domenica prossima inoltre, la libreria ospiterà la mostra ad ingresso libero "Marche nel titolo - Dalla fine dell’800 agli anni 80: libretti e riviste che "raccontano" le Marche", a cura di Oronzo Mauro, ingegnere, amministratore d’impresa e docente di Economia e Management dell’Arte e dei Beni Culturali alla 24Ore Business School di Milano e Roma. Le nuove tecniche, di stampa e fotografica, unite alla necessità di "unire" l’Italia, in aggiunta alla diffusione capillare del treno, determinarono scenari nuovi nell’ambito della fruizione del territorio nazionale che si venne così a scoprire come "turistico" ed "artistico".