Libri d’artista in vetrina a Lido Cluana: "Diari pieni di emozioni"

Centocinquanta libri d’artista in vetrina al Lido Cluana in una mostra disponibile fino a martedì. Fa tappa anche a Civitanova "Stupor Mundi-Parole in libertà", iniziativa curata da Lucia Spagnuolo, docente al Liceo Artistico Cantalamessa di Macerata, e dall’Associazione Artistico Culturale CeSACooP Arte di Barletta con Stefano Pelle. Le opere appartengono ad artisti provenienti da Italia, Giappone, Russia, Germania, Turchia, Usa, Canada, Spagna e Brasile.

"Non si tratta di romanzi – spiega Spagnuolo –, gialli o libri di poesie, piuttosto di veri e propri diari che raccontano luoghi, emozioni, disagi, amori, violenze con valenza sociale, economica o politica. Tutto viene rappresentato con l’uso di varie tecniche, dal colore al collage, fino alle fotografie e alle passamanerie, scultura e pop-up. Sono pezzi unici e originali, realizzati a mano dall’artista. Scopo dell’iniziativa è far conoscere a più persone che esiste un modo di fare arte che si traduce in forme visive e percettive diverse da quelle usuali".

Al taglio del nastro, lo scorso sabato, hanno partecipato anche i presidenti degli archivi e delle scuole del libro d’artista nazionali e internazionali. Presenti anche il sindaco Fabrizio Ciarapica e il consigliere regionale Pierpaolo Borroni. Poi, c’è stato spazio per la relazione della docente Loredana Finicelli e per gli interventi poetici da parte di Onorina Lorenzetti, Gianni Marcantoni, Armando Mastrangelo, Lucia Nardi, e infine della professoressa artista Carla Di Pardo.