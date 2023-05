Libri mordi e fuggi, ecco le casette "che elevano la cultura del riuso"

Il Bookcrossing ci sarà anche a Civitanova, con mini biblioteche installate nei parchi, che consentono a chiunque di prendere, leggere e depositare libri. Tre le zone scelte per ora scelte, ovvero i giardini di San Giuseppe, quelli della chiesa di San Gabriele e i giardini di Santa Maria Apparente. L’iniziativa è promossa dal Comune, portata avanti dalla cooperativa Sociale Pars e dal team Stammibene, coordinato dal dipartimento dipendenze patologiche dell’Ast di Macerata. Semplici le regole di fruizione: basta prendere un libro tra quelli presenti nella casetta, leggerlo e poi riporlo al suo posto. Chi vuole può anche prendere un libro e in cambio lasciarne un altro. Tutti i volumi sono identificati da un codice, attraverso cui è possibile seguirne il percorso.

"Tale progetto di promozione del benessere – dice Silvia Serroni, referente per la Pars – è contenitore di interventi dedicati alla prevenzione dei comportamenti a rischio riguardo droghe, hiv e malattie sessualmente trasmissibili, alcol e gioco d’azzardo patologico, attraverso la circolazione gratuita della cultura".

Per il sindaco Fabrizio Ciarapica invece "queste piccole biblioteche a cielo aperto sono un invito alla lettura e alla condivisione della cultura. Un modo originale per combattere le dipendenze, a partire da quelle digitali, ma anche un modo per responsabilizzare le persone a un uso consapevole di spazi e beni pubblici. Tutto ciò nasce anche per promuovere la cultura del riuso e dello scambio".