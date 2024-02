Libri per bimbi e assaggi di frutta col progetto "Terre che leggono"

Stanno entrando nel vivo le attività organizzate nell’ambito del progetto "Terre che leggono", realizzato con il sostegno del Centro per il libro e la lettura - Cepell, in cui la biblioteca Mozzi Borgetti è capofila. Da lunedì prenderà il via il laboratorio "I racconti del frutteto", dedicato ai bambini della scuola primaria e realizzato da Seri Editore, partner del progetto. Gli incontri, che si svolgeranno alle 17 nella sala ragazzi della biblioteca, proseguiranno anche lunedì 4 e lunedì 11 marzo. L’autrice Pamela del Bianco, in collaborazione con altre autrici di libri per bambini, presenterà ai giovanissimi lettori una serie di storie dove la narrazione si associa al territorio e alla frutta che diventa così protagonista delle storie raccontate. Inoltre, a ogni incontro si proporrà un assaggio di frutta. "Una biblioteca aperta, frizzante, piena di iniziative e pronta a sperimentare modalità innovative di fruizione, ed esperienze con l’unico obiettivo di aprire le porte a tanti nuovi lettori – interviene l’assessore alla Cultura Katiuscia Cassetta –. Avvicinare alla lettura i bambini, scoprire il territorio e i suoi frutti, attraverso le storie narrate, siamo sicuri li coinvolgerà". Informazioni e iscrizioni allo 0733.256456|362 o su biblioteca@comune.macerata.it.